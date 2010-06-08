Севастополь затвердив соціально-економічну програму на 2010 рік

Міська рада Севастополя на засіданні у вівторок затвердила програму соціально-економічного міста на 2010 рік.

Основні джерела її фінансування - бюджет розвитку в розмірі близько 51 млн. грн., і кошти в сумі близько 38 млн. грн., що виділяються Росією відповідно до міжурядової угоди про участь РФ в соціально-економічному розвитку Севастополя та інших місць базування Чорноморского флоту в Україні, передає УНІАН.

«Якщо уважно розглянути перелік об`єктів, що пропонуються до включення в програму СЕР 2010 року, ви практично не знайдете жодного нового об`єкту, всі об`єкти з програм 2008-2009 років. Головна мета такого підходу - припинити порочну практику розмноження незавершеного будівництва, яку проводила попередня державна адміністрація. Фінансування необхідних проектно-дослідницьких робіт і завершення того, що не було завершене раніше - такий головний підхід у програмі СЕР в 2010 році», - сказав голова міськради Севастополя Юрій ДОЙНИКОВ після ухвалення програми.

Як уточнив голова представницької влади міста, з бюджету розвитку більше 12,6 млн. грн. планується виділити на придбання в комунальну власність стадіону «Севморзаводу», 14 млн. грн. - на ремонтні роботи в приміщеннях будівель охорони здоров`я і освіти. Зокрема, заплановано завершення робіт із введення до ладу корпусу ендоваскулярної хірургії міської лікарні №1.

Міськрада 13 травня затвердила бюджет Севастополя в обсягу 1 млрд. 327,3 млн. грн., що на 160,6 млн. грн., або на 12,8% більше, ніж бюджет, виконаний за 2009 рік.