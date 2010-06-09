Школяр з Москви потонув у Криму

Восьмирічний школяр із столиці Росії потонув в Чорному морі в західному Криму, ще одна дитина, семирічний москвич, після купання був доставлений до реанімації, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався 8 червня на дикому пляжі селища Заозерне поблизу Євпаторії.

Сімнадцять дітей з Москви у віці від шести до дев`яти років, що відпочивали у санаторії, під керівництвом тренера й матері одного з хлопчиків відправилися на прогулянку до моря.

«Тренер з найменшими дітьми залишився на березі, а мати та до десяті дітей зайшли в море. Жінка, яка відпочивала неподалік, побачила, що двом дітям потрібна допомога і почала кричати. Москвичка і тренер винесли їх з моря в несвідомому стані», - говориться в прес-релізі.

Крики про допомогу почув лікар. Він надав першу медичну допомогу одному з хлопчиків, другий був мертвий.

На березі моря встановлено таблички «купатися заборонено».

Проводиться розслідування.