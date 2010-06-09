СОТ заважає Україні вступити до митного союзу Росії

Україна не може вступити до Митного союзу, що створюється Росією, Казахстаном і Білоруссю, доки його умови не відповідатимуть принципам Світової організації торгівлі, членом якої є країна, заявив голова державної митної служби Ігор КАЛЕТНІК, передає УНІАН.

«Україна сьогодні є членом СОТ, тому неможливе /входження до Митного союзу/ доти, доки ми не прирівняємо обов`язки, які взяла Україна у зв`язку зі вступом /до СОТ/, до тих ставок і відповідних тарифів, які існують у наших колег», - сказав КАЛЕТНІК на прес-конференції в Ялті після засідання ради керівників митних служб країн-учасниць Співдружності незалежних держав.

Зі свого боку керівник Федеральної митної служби Росії Андрій БЕЛЬЯНІНОВ заявив, що ніхто не змушує Україну вступати до Митного союзу.

«Митний союз - це абсолютно добровільна організація, і жодного насильства чи диктату тут немає і бути не може», - наголосив глава російської митниці.

БЕЛЬЯНІНОВ додав, що «відбулися політичні рішення, і в рамках цих політичних рішень /ми - Росія, Казахстан та Білорусь/ рухаємося до того, аби з 1 липня Митний союз почав своє життя».

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ 18 травня в Києві заявив, що РФ готова розглядати можливість співпраці з Україною в рамках Єдиного економічного простору і Митного союзу на прийнятних умовах.

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН 28 травня за підсумками засідання Вищого органу Митного союзу повідомив, що РФ і Казахстан запускають Митний союз з 1 липня, Білорусь може приєднатися пізніше. Розбіжності між РФ і Білоруссю стосуються ввізних митних зборів на нафту і нафтопродукти.