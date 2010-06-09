Митники хочуть займатися розшуком

Голова державної митної служби України Ігор КАЛЕТНІК розраховує, що Верховна Рада найближчим часом надасть митниці право на проведення оперативно-розшукової діяльності (ОРД).

За словами КАЛЕТНІКА, Україна, мабуть, єдина з держав СНД, де у митниці немає права на ОРД.

«Це істотно ускладнює великий пласт питань. Починаючи з того, що та інформація, якою володіють наші колеги в рамках оперативно-розшукової діяльності, не може бути надана митній службі України, оскільки вона не є суб`єктом отримання такої інформації», - заявив КАЛЕТНІК на прес-конференції в Ялті після засідання керівників митних служб країн-учасниць СНД.

Він зазначив, що неодноразові спроби надати митниці право здійснювати ОРД закінчувалися невдачею.

«Я сподіваюся, буде найближчим часом чергова спроба /ВР надати таке право/», - сказав КАЛЕТНІК.

Він заявив, що не йдеться про передачу функцій однієї правоохоронної служби іншій, мова про вузьку категорію справ - за статтями «контрабанда» і «контрабанда наркотиків».