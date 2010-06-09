Менше 1/3 українців задоволені своїм життям (дослідження)

Лише 26,9% українців задоволені своїм життям, свідчать результати дослідження “Індекси соціального самопочуття та очікувань населення України після 100 днів президентства ЯНУКОВИЧА”, представлені в УНІАН головою фундації “Вища школа професійної політики” Олегом ВОСТРИХ та директором Інституту соціальних технологій Олександром ТІХОНОВИМ.

Цілком задоволені своїм життям 6,5% опитаних, переважно задоволені - 20,4%, частково задоволені - 41,4%, переважно незадоволені - 21%, цілком незадоволені - 9,5%.

Найбільше задоволені своїм життям жителі західного регіону України, потім ідуть південний, північний, східний та центральний регіон.

Крім того, дослідження показало, що чим вищий рівень освіти людини, тим вищий рівень задоволеності.

Більшість респондентів (28,5%) найчастіше впродовж останнього місяця відчували почуття надії, 18,5% - спокою, 18,2% - тривоги, 16,1% - радості, 16% - розчарування, 8,6% - апатії, 6,1% - впевненості, 5% - відчували злість, гнів. Почуття надії найбільшою мірою притаманне мешканцям східного (37,1% відповідей), північного (31,4%) та південного регіонів (31,1%).

Своє матеріальне становище оцінили як дуже добре - 1,6% опитаних, як добре - 11,2%, як середнє - 54,9%, як погане - 25,1%, як дуже погане - 5,8%.

Від 28% мешканців у західному регіоні до 44% у центральному та західному вважають, що їх матеріальне становище за рік покращиться. 8,1% опитаних переконані, що через рік вони житимуть значно краще, ніж сьогодні, 29,6% - дещо краще, 32,5% - так само, як і сьогодні, деякого погіршення свого матеріального становища очікують 8,3% опитаних і значного погіршення - 2%.

Найбільше позитивних очікувань у мешканців східного і центрального регіонів, де понад 40% респондентів вважають, що через рік вони житимуть краще, а найменші - у мешканців західного (менш як 30%).

Оцінки нинішнього економічного становища країни в усіх регіонах однаково негативні. Як дуже добре його оцінили лише 0,3% респондентів, як добре - 3,5%, як середнє - 23,4%, як погане - 49,1%, як дуже погане - 16,1%. Водночас 39,5% опитаних вважають, що через рік економічне становище України зміниться на краще і лише 11,6% вважають, що воно погіршиться.

Крім того, 40% опитаних оцінює політичне становище країни як середнє, 31,6% - погане, 10,1% - дуже погане, 8,8% - як добре, 2,1% - як дуже добре.

Дослідження проводилось з 23 по 31 травня. Всього було опитано 1600 респондентів. Помилка репрезентативності становить 2,8%.