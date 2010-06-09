Влітку 150 патрульних нарядів охоронятимуть спокій Севастополя

150 нарядів патрульно-постової служби (ППС) забезпечуватимуть охорону громадського порядку у Севастополі у курортний сезон, повідомив перший заступник начальника севастопольської міліції Анатолій КАМАКІН.

“Від сьогоднішнього дня ми починаємо виставляти на 80 нарядів ППС більше. Ми збільшуємо щільність нарядів для того, щоб попереджати здійснення злочинів і правопорушень. Сьогодні у нас відбудеться такий перший гарнізонний розвод, в якому братимуть участь всі працівники міліції, які заступатимуть у вечірній час”, - сказав КАМАКІН на брифінгу.

За його інформацією, масовий наплив туристів до Севастополя очікується після 10 липня.