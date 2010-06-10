Севастополь в суботу закриє центр для руху транспорту

Рух транспорту в центрі Севастополя в суботу, 12 червня, буде обмежено у зв`язку із проведенням марш-параду учасників фестивалю військових оркестрів, приуроченого до святкування 227-ої річниці від дня заснування міста, повідомила прес-служба севастопольської державної адміністрації.

Фестиваль проводиться 12-14 червня. У ньому візьмуть участь оркестри України, Росії, Німеччини та Туреччини.

"З 6 до 20 годин буде закрито рух легкових машин, з 17.30 до 20 - рух тролейбусів, автобусів, маршрутних таксі по центральному міському кільцю (вулиця Леніна і проспект Нахімова) від площі Суворова до площі Лазарєва", - говориться в прес-релізі.

13 червня з 6 до 24 годин планується заборонити стоянку транспорту на площі Нахімова.