8-місячні близнюки отруїлися фарбою

Восьмимісячні діти-близнюки отруїлися хімічною речовиною та доставлені до реанімації в результаті фарбування будівлі, яке їх батько проводив у селищі Гаспра на Південному березі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників від медиків 9 червня.

Чоловік фарбував будівлю, а малюки перебували поряд.

«Діти отруїлися і були доставлені до реанімаційного відділення лікарні», - йдеться у повідомленні.