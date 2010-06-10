8-місячні близнюки отруїлися фарбою
10:39, 10 червня 2010Крым
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Малюки в реанімації Ялти
Восьмимісячні діти-близнюки отруїлися хімічною речовиною та доставлені до реанімації в результаті фарбування будівлі, яке їх батько проводив у селищі Гаспра на Південному березі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників від медиків 9 червня.
Чоловік фарбував будівлю, а малюки перебували поряд.
«Діти отруїлися і були доставлені до реанімаційного відділення лікарні», - йдеться у повідомленні.
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