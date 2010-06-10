Кабмін дав «Артеку» 15 мільйонів на розвиток

Кабінет міністрів України виділив 15 мільйонів гривень на розвиток міжнародного дитячого центру "Артек" (Велика Ялта, Крим), повідомила прес-служба уряду.

Кабмін затвердив план додаткових заходів, спрямованих на розвиток "Артеку" і відзначення 85-ї річниці його утворення.

"Уряд прийняв розпорядження на засіданні 9 червня. Для здійснення заходів Кабінет міністрів виділив 15 мільйонів", - мовиться в прес-релізі.

Зокрема, передбачаються поетапне оснащення "Артеку" сучасною медичною технікою та обладнанням, розробка проекту реконструкції медико-діагностичного комплексу, будівництво гуртожитків для персоналу на 200 ліжко-місць та реконструкція спортивних майданчиків.

Крім того, має бути розроблена і затверджена проектно-кошторисна документація для будівництва критого концертно-спортивного комплексу.