У каналі в Криму потонула дитина

Хлопчик приїхав до бабусі на відпочинок

Семирічний хлопчик потонув під час купання у Південно-Кримському каналі, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Нещасний випадок стався 9 червня. Хлопчик приїхав до бабусі на відпочинок. Купаючись у каналі разом з другом, він почав тонути і зник із виду. Рятувальники знайшли тіло на глибині трьох метрів. «На місці події встановлено знаки і написи «купатися заборонено», - заявили бійці МНС. Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня у Північно-Кримському каналі потонув 16-річний підліток.

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