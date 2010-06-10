У каналі в Криму потонула дитина
10:59, 10 червня 2010Крым
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Хлопчик приїхав до бабусі на відпочинок
Семирічний хлопчик потонув під час купання у Південно-Кримському каналі, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався 9 червня.
Хлопчик приїхав до бабусі на відпочинок.
Купаючись у каналі разом з другом, він почав тонути і зник із виду.
Рятувальники знайшли тіло на глибині трьох метрів.
«На місці події встановлено знаки і написи «купатися заборонено», - заявили бійці МНС.
Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня у Північно-Кримському каналі потонув 16-річний підліток.
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