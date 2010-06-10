Дореволюційний снаряд знайшли під купою металобрухту в Севастополі

Корабельний снаряд 1907 року випуску виявили співробітники міліції та служби безпеки України в незаконному пункті прийому металобрухту в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

У снаряді було 13 кг тротилу. Потужності вибуху вистачило б, щоб постраждав центр міста.

Боєприпас було завалено купою металобрухту. Правоохоронці вилучили в пункті більше двох тонн кольорового і чорного металу.

27-річний власник пункту прийому металобрухту приховував свій бізнес. Будинок був захищений високим парканом з колючим дротом, а по периметру стояли камери відеоспостереження.

Під час проведення оперативних заходів співробітники кримінального розшуку з`ясували причетність власника незаконного пункту до скоєння крадіжок металевих виробів на суму понад 200 тис. грн. з території заводу "Персей".

Щодо чоловіка порушено кримінальну справу за статтями "незаконний оборот вибухових речовин", "крадіжка" та "порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом".