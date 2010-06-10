Янукович поміняв керівника Кіровської адміністрації Криму

Замість Кадира Олег

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олега ГОРДЄЄВА головою Кіровської районної державної адміністрації Криму, звільнивши з посади Кадира ОСМАНОВА, йдеться у розпорядженнях глави держави. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олега ГОРДЄЄВА головою Кіровської районної державної адміністрації Криму, звільнивши з посади Кадира ОСМАНОВА, йдеться у розпорядженнях глави держави. ОСМАНОВА звільнено, оскільки після приходу до влади нового президента закінчився строк повноважень Віктора ЮЩЕНКА. "Звільнити ОСМАНОВА Кадира Мустафаєвича з посади голови Кіровської районної державної адміністрації Автономної республіки Крим у зв`язку із закінченням строку повноважень президента України", - мовиться в документі.

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