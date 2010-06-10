Янукович поміняв керівника Кіровської адміністрації Криму
12:05, 10 червня 2010Крым
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Замість Кадира Олег
|© УНІАН
ОСМАНОВА звільнено, оскільки після приходу до влади нового президента закінчився строк повноважень Віктора ЮЩЕНКА.
"Звільнити ОСМАНОВА Кадира Мустафаєвича з посади голови Кіровської районної державної адміністрації Автономної республіки Крим у зв`язку із закінченням строку повноважень президента України", - мовиться в документі.
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