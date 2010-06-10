ОБСЄ передала металодетектори для піротехніків Севастополя та Керчі

Організації з безпеки та співробітництва в Європі та Данія передали міністерству з питань надзвичайних ситуацій України 12 сучасних металодетекторів для виявлення вибухонебезпечних предметів, повідомляє УНІАН.

Церемонія відбулася в Києві.

Металодетектори будуть використовуватися для очищення від залишків минулих війн територій біля міст Біла Церква, Керч та Севастополь.

За допомогою пристроїв, вартість яких близько чверть мільйона євро, можна шукати вибухонебезпечні предмети та боєприпаси в грунті на глибині до 6 метрів і на воді на глибині до 100 метрів.

Експерти європейського командування армії США, які були запрошені ОБСЄ, у квітні провели тренінг для піротехніків МНС з метою отримання навичок практичного застосування обладнання.

В подальшому планується передача українським рятувальникам обладнання для знищення вибухонебезпечних предметів шляхом кумулятивного підриву, а також обладнання персонального захисту вибухотехніків.