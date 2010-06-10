Шлагбаумів біля моря в Севастополі не буде - влада

У Севастополі не буде закритих територій біля моря, які б створювали жителям міста та туристам проблеми для відпочинку, заявив голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Питання доступу до моря відпочиваючих адміністрація бере під особливий контроль. Я прихильник будівництва нових пляжів, нових набережних, але за однієї умови - і це було сказано інвесторам - що все має бути загальнодоступне, і ніяких закритих територій біля моря не буде», - сказав губернатор в ефірі регіональної телерадіокомпанії.

За словами САРАТОВА, за останніми даними керівників адміністрацій районів «окремі питання доступу до моря є тільки в Гагарінському районі міста, але вже дані відповідні вказівки, щоб були зрізані шлагбауми і знесені огорожі, що перешкоджають такому доступу до моря і ці вказівки будуть виконані».

Голова адміністрації попросив севастопольців «включитися в спільну роботу, і з усіх випадків, пов`язаних із створенням - ким би це не було - перешкод до моря, звертатися в приймальні, як виконавчих, так і представницьких влад міста і районів».

26 січня цього року севастопольська міська рада, якою тоді керував САРАТОВ, прийняла рішення про організацію місць відпочинку населення на 12 комунальних міських пляжах Севастополя.

15 грудня минулого року міськрада встановила межі прибережної захисної смуги Чорного моря вздовж побережжя Севастополя. Передбачалося, що будуть організовані заходи для поліпшення екологічної ситуації, а також забезпечення контролю над будівництвом об`єктів у межах прибережної захисної смуги.