Україна залишається партнером НАТО

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ запевнив міністрів країн-членів НАТО у намірі України продовжувати конструктивну співпрацю з Альянсом, передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі.

“Президент підкреслив, що Україна залишається послідовним та стабільним партнером НАТО”, - сказав ЄЖЕЛЬ на початку засідання Комітету Україна-НАТО.

Міністр зазначив, що Верховна Рада України схвалила у першому читанні новий проект закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики. За його словами, цей документ передбачає, зокрема, пріоритетність відносин Києва з Вашингтоном, Брюсселем та Москвою, продовження конструктивної співпраці з НАТО та іншими міжнародними і регіональними організаціями для забезпечення миру і стабільності в регіоні.

ЄЖЕЛЬ заявив, що міністерство продовжує реформування Збройних сил, і зацікавлене у співпраці з НАТО в цьому питанні, а також в питанні посилення оперативної сумісності українських ЗСУ зі збройними силами країн-партнерів.

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказав, що НАТО віддане посиленню співпраці з Україною.

РАСМУССЕН зазначив, що в Альянсі із задоволенням сприйняли заяву українського уряду про намір підтримувати контакти з НАТО на нинішньому рівні для виконання всіх укладених раніше угод про співпрацю.

“Ми продовжимо підтримку всіх наших програм”, - сказав генсек НАТО.