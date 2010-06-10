На місцевих виборах можливе заміщення традиційних партій новими

На майбутніх виборах до місцевих рад можна прогнозувати заміщення традиційних і навіть представлених у парламенті політичних партій новими і технологічними проектами, вважає заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Сьогодні намічається загальна тенденція - ряд партій, зокрема парламентських, можуть істотно втратити у місцевих органах влади. Тоді як на їх місце прийдуть нові технологічні або відверто регіональні проекти. Заміщення відбудеться на рівні КПУ, ПСПУ, СПУ, Блоку Литвина. Їх місце обіймуть «Сильна Україна», «Фронт змін», «Комунальний фронт», «зелені», а також іменні регіональні об`єднання», - прогнозує експерт.

На його думку, система електоральної мотивації суспільства сьогодні кардинально змінюється: непідкріплені практичними діями емоційні тези вже не спрацьовують, не конвертуються в електоральну підтримку. «На місцевих виборах люди хочуть чути про локальні проблеми і способи їх розв’язання», - переконаний експерт.

ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що місцеві вибори в черговий раз стануть політтехнологічним експериментом для мега-партій. За його словами, можна не сумніватися, що у черговий раз головні політтехнологи країни відпрацьовуватимуть на місцевих виборах нові методи впливу на виборця. Зокрема, це стосуватиметься і моделі виборів, і системи організації кампанії, і схем агітаційної роботи.

«Проте головним наслідком цих виборів буде зміна моделі електорального позиціонування суспільства - виборцю необхідна зрозуміла система взаємовідносин зі своїми представниками у владі, без емоцій, декларацій і популізму. Це означає, що мега-партії будуть змушені посунутися для «дрібних», але більш ефективних проектів», - заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій.