ДАІ роздає карти Криму туристам

Співробітники Державтоінспекції почали роздавати туристам, які прибувають на відпочинок до Криму з інших регіонів України і держав світу, карти-довідники півострова, повідомила прес-служба кримської ДАІ.

Туристичні буклети «Дорогами Криму» випускаються четвертий рік.

«Окрім карти автодоріг півострова, там вказані аварійно-небезпечні ділянки, характеристика основних доріг, таблиця відстаней між населеними пунктами, адреси і телефони всіх підрозділів ДАІ півострова, довідкова інформація про штрафи за порушення правил дорожнього руху», - говориться в повідомленні.

У карті-довіднику також вказані місця організованого відпочинку автотуристів, розміщена інформація про визначні пам`ятки півострова, про особливості кримських доріг, місця концентрації дорожньо-транспортних подій і викрадень автомобілів.

«Такі буклети роздаватимуть на всіх в`їзних стаціонарних постах на півострові і на Ангарському перевалі», - обіцяє ДАІ.

Державтоінспекція також роздає при в`їзді до Криму спеціальні розмальовки з дорожніми знаками для дітей автотуристів. «Діти, підбираючи кольори, запам`ятовують багато знаків і правила дорожнього руху», - говориться в прес-релізі.