Шеф МВС виступає за відновлення роботи медвитверезників

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ виступає за відновлення роботи медвитверезників, передає УНІАН.

За словами керівника МВС, за радянських часів медвитверезники мали чималий дисциплінуючий чинник. Сьогодні ж такі установи скасовано, зокрема й тому, що утримання людини в них обмежує її права і свободу.

З іншого боку, вважає міністр, перебування людини на вулиці в стані сильного алкогольного сп`яніння несе не меншу загрозу його здоров`ю.

«Тому якоюсь мірою витверезник - це одна з установ, яка дозволить вирішити проблему, а така проблема у нас є. Для відновлення роботи витверезників необхідно ухвалити рішення на законодавчому рівні», - сказав МОГИЛЬОВ в інтерв`ю журналістам у Києві.