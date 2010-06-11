Кримські татари відсвяткують день національного прапора

День кримськотатарського національного прапора відзначатиме кримськотатарська молодь 26 червня на двох центральних площах Сімферополя: Леніна і Радянській, повідомляють активісти ініціативної групи "Меджал".

"В рамках святкових заходів плануються виставка-ярмарок виробів кримськотатарського декоративно-прикладного мистецтва і продукції елял, конкурс дитячих малюнків, боротьба куреш, виступ кримськотатарських вокальних і танцювальних колективів", - мовиться в прес-релізі.

Мета проведення акції - сприяти об`єднанню кримських татар, сформувати у них патріотичні відчуття тощо.

День національного прапора проводиться за підтримки меджлісу і всесвітнього конгресу кримських татар, повідомляє "Меджал".