10 узбеків, казахів і вірмен не пустили до Криму за добу
09:23, 11 червня 2010Крым
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Мігрантів відправили додому
|© УНІАН
Зокрема, два узбеки під час попереднього перебування в Україні порушили законодавство, тому правоохоронці Криму видворили їх, заборонивши в`їжджати на територію держави.
"Помінявши паспорти на нові, громадяни Узбекистану знову з`явилися на українському кордоні. Прикордонники відправили їх додому з штампами в паспорті про заборону в`їзду строком на п`ять років", - мовиться в прес-релізі.
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