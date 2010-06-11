10 узбеків, казахів і вірмен не пустили до Криму за добу

Кримські співробітники прикордонної служби десятого червня не пустили до України 10 потенційних незаконних мігрантів - громадян Узбекистану, Казахстану і Вірменії, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління.

Зокрема, два узбеки під час попереднього перебування в Україні порушили законодавство, тому правоохоронці Криму видворили їх, заборонивши в`їжджати на територію держави.

"Помінявши паспорти на нові, громадяни Узбекистану знову з`явилися на українському кордоні. Прикордонники відправили їх додому з штампами в паспорті про заборону в`їзду строком на п`ять років", - мовиться в прес-релізі.