Мер Євпаторії і екс-лідер есдеків Криму вступили до Партії регіонів

Депутат парламенту Криму Юхим ФІКС, якій до недавнього часу очолював республіканську організацію Соціал-демократичної партії України (об`єднаної), і мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО вступили до Партії регіонів, повідомила прес-служба кримської організації ПР

В четвер, 10 червня, відбулося засідання ради парторганізації.

"Було прийнято ряд кадрових рішень. У ряди Партії регіонів вступили депутати Верховної ради Криму Юхим ФІКС і Олександр СИБІЛЄВ, (які) в минулому керували кримською організацією СДПУ(О)", - говориться в прес-релізі.

Василь ДЖАРТИ - лідер кримських регіоналів, який очолює Раду міністрів автономії, вручив партквиток мерові Євпаторії. ДАНИЛЕНКО "давно проявляв симпатію" до Партії регіонів, відзначила прес-служба.

Рада також рекомендувала кандидатури мерів Армянська, Євпаторії і Керчі Валентина ДЕМІДОВА, Андрія ДАНИЛЕНКА і Олега ОСАДЧЕГО на пости голів відповідних міських парторганізацій, а кандидатуру директора заводу шампанських вин «Новий Світ» Яніни ПАВЛЕНКО - на пост глави Судакської міської організації ПР.