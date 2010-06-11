Кримські регіонали припинили партийні повноваження екс-спікера

Рада кримської організації Партії регіонів припинила повноваження голів Ленінської і Совєтської районних організацій ПР - екс-спікера парламенту автономії Анатолія ГРИЦЕНКА й колишнього міністра Ради міністрів Криму Анатолія РОГОЗЕНКА - через їхню роботу за межами півострова, в Херсонській області, повідомила прес-служба.

"Рада, згідно із статутом Партії регіонів, проголосувала за дострокове припинення їх повноважень", - говориться в прес-релізі.

Засідання відбулося 10 червня.

Нових керівників оберуть районні конференції ПР.

Рада парторганізації рекомендує на посади Валерія СТЕПАНОВА, керівника фракції "регіоналів" в Керченській міськраді, і Григорія ГЛОБИНЦЯ - голову Совєтської райдержадміністрації.

ГРИЦЕНКО працює головою Херсонської облдержадміністрації, РОГОЗЕНКО є його заступником - керівником апарату ОДА.