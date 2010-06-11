Кримські регіонали припинили партийні повноваження екс-спікера

10:07, 11 червня 2010
Крым
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Ленінська ПР шукає нового лідера

Рада кримської організації Партії регіонів припинила повноваження голів Ленінської і Совєтської районних організацій ПР - екс-спікера парламенту автономії Анатолія ГРИЦЕНКА й колишнього міністра Ради міністрів Криму Анатолія РОГОЗЕНКА - через їхню роботу за межами півострова, в Херсонській області, повідомила прес-служба. 

"Рада, згідно із статутом Партії регіонів, проголосувала за дострокове припинення їх повноважень", - говориться в прес-релізі. 

Засідання відбулося 10 червня.

Нових керівників оберуть районні конференції ПР. 

Рада парторганізації рекомендує на посади Валерія СТЕПАНОВА, керівника фракції "регіоналів" в Керченській міськраді, і Григорія ГЛОБИНЦЯ - голову Совєтської райдержадміністрації. 

ГРИЦЕНКО працює головою Херсонської облдержадміністрації, РОГОЗЕНКО є його заступником - керівником апарату ОДА.

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