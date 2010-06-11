Зурабов сподівається, що Україна і РФ підпишуть значущий документ

Надзвичайний і повноважний посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ розраховує, що найближчим часом буде підписано угоду між Україною та Росією про порядок проведення інспекцій у місцях базування Чорноморського флоту РФ у Криму.

«Я очікую, що найближчим часом буде підписано угоду про порядок проведення інспекцій у місцях базування ЧФ РФ на території України», - сказав посол на прес-конференції, передає УНІАН.

ЗУРАБОВ зазначив, що це - дуже «суттєвий і значущий документ», який дозволить вирішувати низку проблем.

МЗС РФ 28 квітня за результатами засідання підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Росії та його перебування в Україні повідомило, що сторони узгодили текст міжурядового договору про взаємодію при проведенні інспекційних заходів у місцях дислокації військових формувань російського флоту по багатосторонніх міжнародних документах у галузі роззброєння.