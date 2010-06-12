Фестиваль військових оркестрів відкрився в Севастополі

Міжнародний фестиваль військових оркестрів Sevastopol Military Tattoo відкрився в суботу маршем-парадом музикантів центральним кільцем Севастополя.

Захід присвячений Дню міста і є другим, наймасштабнішим з п`яти проектів севастопольського фестивалю «Війна і мир», що стартував місяць тому і об`єднав такі проекти, як: виставки фотографій, арт-перфоманси, польоти на повітряних кулях, кіно, концерти класичної музики.

Програма фестивалю військових оркестрів є своєрідним екскурсом в історію зародження і розвитку військово-музичного мистецтва. Глядачі Sevastopol Military Tattoo зможуть побачити, почути і оцінити різні виконавські школи, прослідкувати європейську і радянську лінії розвитку цього мистецтва, повідомилf прес-служба міської адміністрації.

У фестивалі, крім українських і російських оркестрів, беруть участь колективи з Туреччини і Німеччини.

Фестиваль продовжиться до 14 червня.

Слово «tattoo» має походження від поняття «відбій».

Історія фестивалів військових оркестрів почалася в XVII столітті, в стані британських військ, що окупували Голландію. Кожен вечір командування посилало гарнізонних барабанщиків в місто, щоб повернути солдатів назад в казарми, і дати сигнал «відбій» утримувачам заїжджих дворів, щоб ті припиняли розливати солдатам пиво. З часом вечірній прохід барабанщиків перетворився на справжню виставу.

Знаменитий фестиваль військових оркестрів - Military Tattoo - кожного серпня відбувається на еспланаді поряд з Едінбурзьким замком.