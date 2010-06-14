Севастополь витратить 5 мільйонів гривень на озеленення
10:26, 14 червня 2010Крым
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Квітів у місті недостатньо
|© УНІАН
«Враховуючи, що перед цим не витрачали нічого, це вже гроші. Я хотів би, щоб ми наступного року в два рази збільшили ці кошти, а потім ще - у два рази. Тоді ми реально побачимо, що озеленення міста починає змінюватися. Є що садити. Звичайно, треба підняти і колективні культури», - сказав губернатор.
У найближчі дні планується заслухати концепцію озеленення Севастополя.
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