Севастополь витратить 5 мільйонів гривень на озеленення

5 мільйонів гривень на озеленення Севастополя планує нинішнього року витратити влада міста, повідомив голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Враховуючи, що перед цим не витрачали нічого, це вже гроші. Я хотів би, щоб ми наступного року в два рази збільшили ці кошти, а потім ще - у два рази. Тоді ми реально побачимо, що озеленення міста починає змінюватися. Є що садити. Звичайно, треба підняти і колективні культури», - сказав губернатор.

У найближчі дні планується заслухати концепцію озеленення Севастополя.