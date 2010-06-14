Маршрутка підім'яла автівку - загинули чотири людини (фото)

12:53, 14 червня 2010
Крым
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Аварія на ялтинській трасі

Чотири людини загинули і одна отримала травми в неділю у зіткненні маршрутного автобуса і легкового автомобіля на Південному березі Криму, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МНС. 

Автобус "Богдан", який перевозив 27 пасажирів з Сімферополя до Ялти, в районі селища Гурзуф виїхав на зустрічну смугу і врізався в автівку ВАЗ. 

Загинули водій і три пасажири легковика. Ще одного пасажира доставлено до реанімації.

Пасажири та водій маршрутки не постраждали.

"Проаналізувавши діяльність підприємства-перевізника, державтоінспекція підготує ухвалу на позбавлення ліцензії ТОВ "Транс-тур", - повідомила прес-служба ДАІ.

Порушено кримінальну справу. 

Фото прес-служби ДАІ

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