Маршрутка підім'яла автівку - загинули чотири людини (фото)

Чотири людини загинули і одна отримала травми в неділю у зіткненні маршрутного автобуса і легкового автомобіля на Південному березі Криму, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МНС.

Автобус "Богдан", який перевозив 27 пасажирів з Сімферополя до Ялти, в районі селища Гурзуф виїхав на зустрічну смугу і врізався в автівку ВАЗ.

Загинули водій і три пасажири легковика. Ще одного пасажира доставлено до реанімації.

Пасажири та водій маршрутки не постраждали.

"Проаналізувавши діяльність підприємства-перевізника, державтоінспекція підготує ухвалу на позбавлення ліцензії ТОВ "Транс-тур", - повідомила прес-служба ДАІ.

Порушено кримінальну справу.

Фото прес-служби ДАІ