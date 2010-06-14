Маршрутка підім'яла автівку - загинули чотири людини (фото)
12:53, 14 червня 2010Крым
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Аварія на ялтинській трасі
Чотири людини загинули і одна отримала травми в неділю у зіткненні маршрутного автобуса і легкового автомобіля на Південному березі Криму, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МНС.
Автобус "Богдан", який перевозив 27 пасажирів з Сімферополя до Ялти, в районі селища Гурзуф виїхав на зустрічну смугу і врізався в автівку ВАЗ.
Загинули водій і три пасажири легковика. Ще одного пасажира доставлено до реанімації.
Пасажири та водій маршрутки не постраждали.
"Проаналізувавши діяльність підприємства-перевізника, державтоінспекція підготує ухвалу на позбавлення ліцензії ТОВ "Транс-тур", - повідомила прес-служба ДАІ.
Порушено кримінальну справу.
Фото прес-служби ДАІ
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