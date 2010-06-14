Марафонці здійснять заплив з Чорного в Мармурове море

Севастопольські 46-річні плавці-марафонці Олег СОФЯНИК і Роман ЧЕРНЕНКО майбутніми вихідними мають намір вперше здійснити заплив з Чорного в Мармурове море, повідомила громадська організація "Об`єднання підтримки і розвитку молоді та спорту в Севастополі".

Плавці стартуватимуть від турецької фортеці Руммелі Фенері, що розташована на вході в протоку Босфор, і фінішуватимуть на острові Баюкада у Мармуровому морі.

Довжина дистанції близько 60 кілометрів.

СОФЯНИК розповів, що заплив буде присвячений "Героям першої і другої оборони Севастополя і однойменному теплоходу "Герої Севастополя", який нам завжди допомагає".

ЧЕРНЕНКО повідомив, що пливти вони будуть ближче до європейського, правого, берегу Босфору.

Для СОФЯНИКА це буде 55-й марафонський заплив. Менше місяця тому він переплив Середземне море від Тунісу до острова Сицилія, подолавши 160 кілометрів.

Для ЧЕРНЕНКА це третій марафонський заплив.

На початку 1970-х протоку Босфор уздовж пропливав індійський плавець.