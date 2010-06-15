Проти екс-редактора «Кримської світлиці» не порушуватимуть справу

Прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи проти головного редактора єдиної в Криму україномовної газети "Кримська світлиця" Віктора Качули, звільненого з посади видавцем - державним газетно-журнальним видавництвом міністерства культури України.

Таке рішення ухвалено за результатами перевірки "у зв’язку з відсутністю в діях Качули ознак складу злочину", повідомив Комітет з моніторингу свободи преси в Криму.

Перевірка проводилася за заявою директора державного газетно-журнального видавництва Мінкультури Віталія Сатаренка, підтриманою листом до генпрокуратури депутатом Верховної ради України від НУНС В’ячеславом Ковалем.

Качула був звільнений з посади наприкінці грудня минулого року за звинуваченнями у "систематичних порушеннях вимог наказів та розпоряджень» і «неналежному виконанні службових обов’язків". Качула вважає причини звільнення політичними.

Новим редактором був призначений голова кримської організації НРУ, депутат Верховної ради автономії з фракції "Рух-Курултай" Леонід Пилунський.

У 2010 році нова редакція почала видавати "Кримську світлицю" у тримовному режимі, газета перейшла на двотижневий випуск, а з квітня - припинила вихід. Зараз вона не видається. З нового року не видається дитячий україномовний додаток "Джерельце".

Качула заявив, що продовжує домагатися відновлення його у посаді головного редактора. Зараз справа за цивільним позовом слухається в місцевому суді Сімферополя.

Єдина в Криму повноцінна україномовна громадсько-політична і літературна газета "Кримська світлиця" виходила в Сімферополі з 1992 року. Станом на 1 січня 2010 року вона мала 2200 передплатників, її разовий наклад сягав 3 тисяч примірників, повідомляє Радіо Свобода.