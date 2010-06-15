Радмін Криму радить регіонам прискорити оцінку земель

Рада міністрів Криму рекомендує органам місцевого самоврядування автономії передбачити в бюджетах на цей рік кошти на проведення грошової оцінки земель населених пунктів півострова, мовиться в постанові кримського уряду.

Автономна республіка за темпами проведення земельної оцінки знаходиться на одному з останніх місць в Україні.

«У Криму, починаючи з 1997 року, проведена грошова оцінка земель 212 населених пунктів, що складає 21% від загальної кількості, або 52% від їх загальної площі», - говориться в документі.

Роботи мають бути організовані і в тих селах, селищах і містах, де оцінка вартості землі проводилася до 2004 року. 52 населених пункти Криму продовжують використовувати документи з терміном дії, який вже минув. «Розмір земельного податку там в 5-6 разів нижче за розмір податку, встановленого законом «Про плату за землю», - заявляє Рада міністрів.

Регіони Криму до 1 липня повинні повідомити про хід робіт в республіканський комітет із земельних ресурсів.

Оцінка вартості землі допоможе наповнити місцеві бюджети, вважає Радмін.