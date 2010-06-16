Парламент Криму просить суд зайнятися геройством командира УПА

Верховна рада Криму звертається до Конституційного суду (КС) з проханням перевірити конституційність указу часів президентства Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння командиру української повстанської армії Роману Шухевичу звання Герой України посмертно.

За затвердження подання в КС проголосували 82 з 94 депутатів, присутніх у середу на засіданні кримського парламенту. Загалом у парламенті автономії 100 депутатів.

«Шухевич ніколи не був громадянином України, і його можливі заслуги не можуть бути пов`язані із становленням і розвитком незалежної України, відповідно, йому не може бути присвоєне звання Героя України», - вважають депутати.

У зверненні до суду парламентарії посилаються на закон про державні нагороди і статут звання «Герой України».

Депутати відзначають, що звання присвоюється громадянам України за видатний героїчний вчинок або видатні трудові досягнення і не присвоюється за заслуги, які мали місце у минулому і не пов`язані із становленням і розвитком незалежної країни.

ЮЩЕНКО присвоїв Шухевичу звання героя в жовтні 2007 року.

Нагадаємо, кримський парламент у лютому просив КС визнати неконституційним указ ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру організації українських націоналістів Степану Бандері звання Герой України.

Конституційний суд навесні відмовився відкривати провадження через невідповідність подання вимогам, передбаченим Конституцією і законом про КС.