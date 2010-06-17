Штормове попередження оголошено в Криму на четвер
09:00, 17 червня 2010Крым
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В автономію йдуть грози та зливи
Штормове попередження оголошене в Криму на четвер, 17 червня, у зв`язку з можливим погіршенням погодних умов, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«Очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер 19-24 метри за секунду», – йдеться в прес-релізі.
У кримських лісах до 20 червня збережеться висока, місцями надзвичайна, пожежна небезпека.
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