Штормове попередження оголошено в Криму на четвер

В автономію йдуть грози та зливи

Штормове попередження оголошене в Криму на четвер, 17 червня, у зв`язку з можливим погіршенням погодних умов, повідомила прес-служба кримського управління МНС. «Очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер 19-24 метри за секунду», – йдеться в прес-релізі. У кримських лісах до 20 червня збережеться висока, місцями надзвичайна, пожежна небезпека.

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