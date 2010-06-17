В Україні замало аптек, де продають наркотичні засоби

В Україні спостерігається низький рівень забезпечення населення знеболюючими лікарськими засобами, заявив міністр охорони здоров’я Зіновій МИТНИК, повідомляє УНІАН.

«На вкрай низькому рівні знаходиться забезпечення потреб населення, особливо онкохворих, знеболюючими лікарськими засобами, в тому числі наркотичними та психотропними засобами», - сказав МИТНИК на нараді.

Особливо це стосується сільських населених пунктів та міст районного значення.

За словами міністра, така ситуація складала через те, що на сьогодні лише 693 аптеки різних форм власності з 12 тисяч 600 аптек, які працюють в Україні, отримали ліцензії і мають право відпускати наркотичні та психотропні засоби на підставі рецептів. Крім того, ці аптеки працюють лише в 409 населених пунктах із 669.

«Слід відзначити вкрай негативний вплив на рівень доступності та повноти забезпечення населення вказаними лікарськими засобами, різке скорочення мережі комунальних та державних аптечних закладів. Ще одна проблема - необґрунтоване призначення лікарями дороговартісних лікарських засобів, в той час, коли можна було застосувати більш дешеві», - зазначив МИТНИК.

На його думку, для забезпечення ефективності витрат України на лікарські засоби необхідно впровадити систему державної реєстрації цін на засоби, які закуповуються за державні кошти. Подібна реєстрація існує в багатьох країнах світу, сказав МИТНИК.