Банда кладовищенських крадіїв зруйнувала десятки могил
18:00, 17 червня 2010Крым
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Вандалів зловили
Співробітники міліції затримали чотирьох жителів Криму за підозрою у руйнуванні могил на кладовищах сімферопольських сіл під час розкрадання металу для збуту.
Як повідомила прес-служба кримської міліції, правоохоронці мають інформацію про руйнування і крадіжки огорож не менше ніж зі ста могил.
Вік затриманих сімферопольців від 20 до 25 років.
Метал з кладовищ вивозився на легкових автомобілях.
Співробітники міліції проводять слідчі заходи, спрямовані на встановлення і доказ фактів злочинної діяльності групи.
Порушено кримінальну справу за статтею "наруга над могилою".
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