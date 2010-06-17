Банда кладовищенських крадіїв зруйнувала десятки могил

Співробітники міліції затримали чотирьох жителів Криму за підозрою у руйнуванні могил на кладовищах сімферопольських сіл під час розкрадання металу для збуту.

Як повідомила прес-служба кримської міліції, правоохоронці мають інформацію про руйнування і крадіжки огорож не менше ніж зі ста могил.

Вік затриманих сімферопольців від 20 до 25 років.

Метал з кладовищ вивозився на легкових автомобілях.

Співробітники міліції проводять слідчі заходи, спрямовані на встановлення і доказ фактів злочинної діяльності групи.

Порушено кримінальну справу за статтею "наруга над могилою".