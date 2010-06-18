Міністр юстиції: варіантів немає - вибори відбудуться 31 жовтня

31 жовтня 2010 року є безальтернативною датою проведення виборів до органів місцевого самоврядування, заявляє міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, передає УНІАН.

“Варіантів немає - вибори відбудуться 31 жовтня”, - сказав міністр на прес-конференції в Києві.

ЛАВРИНОВИЧ висловив переконання, що до кінця поточної сесії парламенту будуть проведені консультації, в тому числі й щодо внесення змін до виборчого законодавства, й ВР ухвалить всі необхідні рішення.

“Все це буде завершено, вибори відбудуться”, - наголосив глава міністерства юстиції.

Нагадаємо, президент Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за доцільне провести місцеві вибори 31 жовтня за змішаною системою.