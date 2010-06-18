Автобус, який перевозив дітей, не поступився дорогою легковику

Автобус, який перевозив групу дітей, зіткнувся в Севастополі з легковим автомобілем.

За попередніми даними, аварія сталася з вини водія автобуса, який не поступився дорогою автомобілю «Міцубісі», повідомила севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія.

На місце ДТП прибули кілька машин «швидкої» і представники ДАІ.

Постраждалих дітей й водія легковика було госпіталізовано. Їх стан оцінюється як задовільний. «З дрібними забоями, струсом головного мозку, дрібні травми. Тяжких травм, слава Богу, немає», - сказав медик швидкої допомоги.

Автобус був у справному технічному стані, а водій з ранку пройшов медичний огляд і без будь-яких зауважень виїхав на маршрут, заявив в інтерв`ю ТРК представник компанії-перевізника.