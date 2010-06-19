Чоловік убив хлопчика в пісочниці

Працівники міліції по гарячих слідах затримали чоловіка, підозрюваного в скоєнні 18 червня вбивства п`ятирічного хлопчика, що грав в пісочниці на околиці Джанкоя, повідомила в суботу прес-служба кримського управління МВС.

«Громадянин, підозрюваний у скоєнні злочину, був затриманий через 3,5 години з моменту його здійснення. Підозрюваний дав зізнавальні свідчення», - йдеться в прес-релізі.

Слідче управління міліції Криму порушило кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство малолітнього».

О другій половині дня 18 червня чоловік підійшов до хлопчика, попросив його подивитися на гарну пташку, що нібито пролітає в небі, після чого завдав удару гострим предметом в область шиї і зник. Свідками вбивства стали трирічна сестра хлопчика і п`ятирічна сусідка. Вони описали чоловіка міліціонерам.

У проведенні оперативно-розшукових заходів було задіяно 40 військовослужбовців внутрішніх військ, 40 бійців спецпідрозділу «Беркут», весь особовий склад джанкойського міськвідділу міліції, працвники апарату управління карного розшуку кримського главку МВС. У Джанкой додатково прибули сім екіпажів ДАІ.

Проаналізувавши одержану від свідків убивства інформацію, правоохоронці зосередили увагу на особі одного з місцевих жителів, батько якого проживав по сусідству.

«Під час огляду домоволодіння громадянин, 1983 року народження, що підпадав під прикмети людини, підозрюваної в скоєнні злочину, був затриманий на горищі гаража», - йдеться в прес-релізі.

У нього виявлені і вилучені речові докази, що свідчать про причетність до вбивства дитини. Правоохоронці встановлюють мотиви скоєння злочину.

Раніше молодий чоловік «уже проявляв деякі дивацтва в поведінці», заявляє міліція.