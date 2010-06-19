Вбивство дитини: меджліс закликав не розігрувати міжнаціональну карту

Кримськотатарський меджліс закликає не акцентувати увагу на національностях убитого в Джанкої 5-річного хлопчика і підозрюваного в здійсненні злочину, вважаючи, що це може дестабілізувати ситуацію на півострові.

Низка ЗМІ повідомляє, що підозрюваний у скоєнні злочину - кримський татарин, можливо, ваххабіт, загибла дитина - слов`янин.

«Сподіваючись на швидке і об`єктивне розслідування всіх обставин трагедії, і оголошення судом особи, яка скоїла злочин, меджліс кримськотатарського народу звертає увагу на неприпустимість використання будь-ким національній приналежності потерпілого і злочинця, (тому) що (це) може привести до різкого погіршення суспільно-політичної ситуації в Криму», - йдеться в заяві, яку розповсюдила його прес-служба.

Меджліс підкреслює, що людина, яка скоїла злочин, «незалежно від її національності, походження або інших відмінностей», повинна понести покарання «в порядку, передбаченному чинним законодавством України, і відповідно до рішення суду».

Меджліс висловлює співчуття сім`ї загиблого хлопчика.

У повідомленні меджлісу також зазначається, що затриманий 27-річний чоловік страждає на психічне захворювання і перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

Нагадаємо, 18 червня на околиці Джанкоя чоловік підійшов до дітей, які гралися в пісочниці біля приватного будинку, запропонував хлопчикові подивитися на птаха в небі - коли малюк підняв голову, вдарив його гострим предметом в шию і зник. Свідками вбивства стали 3-річна сестра хлопчика і 5-річна сусідка. Вони описали чоловіка міліціонерам. Підозрюваного затримали по гарячих слідах. Він дав зізнавальні свідчення. Правоохоронці встановлюють мотиви скоєння злочину. Раніше молодик «вже проявляв деякі дивності в поведінці», заявляє міліція.