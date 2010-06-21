У водосховищі в Криму загинув чоловік, заплутавшись у водоростях

27-річний чоловік загинув у Сімферопольському водосховищі, ймовірно, заплутавшись у водоростях, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Молода людина пропала 19 червня. Водолази підняли тіло з дня водосховища 20 червня. Загиблий лежав на глибині майже двох метрів на відстані п`ятнадцяти метрів від берегової смуги.

"Остаточна причина загибелі буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в прес-релізі.