Марафонці з Севастополя пропливли з Чорного в Мармурове море

46-річні севастопольці, професійний плавець-марафонець Олег СОФ’ЯНИК і журналіст Роман ЧЕРНЕНКО, минулими вихідними успішно пропливли з Чорного в Мармурове море, подолавши протоку Босфор, повідомила громадська організація «Об`єднання підтримки й розвитку молоді та спорту в Севастополі».

Марафонці стартували о 4.15 від фортеці Руммелі Фенері, що знаходиться на березі Чорного моря біля входу до Босфору (європейська частина) й через 6 годин 10 хвилин фінішували в Мармуровому морі, подолавши близько 32 кілометрів.

Первинним планам - допливти до Принцових островів - завадив сильний південно-західний вітер, що притискував плавців до азіатського берега Стамбулу. Плавцям довелося вийти на берег у районі Кадикьой (азіатська частина міста).

Температура води у Босфорі під час запливу становила 18 градусів, швидкість попутної течії - 8 км/год. (у районі Руммелі Хісар і Арнауткьой швидкість течії доходила до 15 км/год.).

На дистанції спортсменів супроводжував катер.

Частина дистанції - близько 10 кілометрів - разом із севастопольцями пропливли три турецькі плавці: Мухаррем КАРАЙЕЛ, Айхан КАСАП і Олгун МАЛАТЬЯ. Вони пливли в гідрокостюмах і ластах.

Заплив присвячувався героям Першої й Другої оборони Севастополя, а організували його компанія «Суднобудування» (Севастополь) і теплохід «Герої Севастополя».

СОФ’ЯНИК і ЧЕРНЕНКО здійснили вже чотири спільні запливи. У листопаді 2009 року вони перепливли в холодній воді (10 градусів) Босфор із Європи до Азії, в грудні - протоку Дарданелли (температура води 12 градусів) і Севастопольську бухту.

В активі СОФ’ЯНИКА 55 марафонських запливів, а в травні 2010 року він перетнув Середземне море з Тунісу до Сицилії (160 км).