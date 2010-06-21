Кримські спелеологи облаштували новий екскурсійний маршрут, це – печера Еміне-Баір-Коба (Триглазка).

"Туристів чекає спуск на 70 метрів. Туристів-екстремаів із спеціальним устаткуванням – на глибину 150 метрів", – повідомляє представництво президента України в Криму.

На відкриття нового маршруту зібралися ветерани-спелеологи, студенти географічного факультету ТНУ імені Вернадського. На запрошення дослідника печер Олександра Козлова в заході взяв участь перший заступник постпреда президента в Криму Володимир Казарін.

"Спелеотурізм в Криму все більше стає популярним. Чатир-Даг – один з найпривабливіших для туристів гірських масивів. На його плато знаходиться безліч печер, найвідоміша з яких – Мармурова. Тепер – прокладено новий туристичний маршрут. Печера Еміне-Баір-Коба відома ще з кінця XIX століття. Її досліджували в 20-х і 60-х роках минулого століття", – йдеться в прес-релізі.