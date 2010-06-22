Учасники галявин протесту згорнули акцію біля адміністрації Януковича

12:18, 22 червня 2010
Крым
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Кажуть, охорона президента змусила

Кримські татари пікетують Секретаріат Президента з вимогою захистити їхні конституційні права на отримання землі для будівництва індивідуального житла. Київ, 14 травня Громадська організація «Авдет» стверджує, що охорона президента України Віктора ЯНУКОВИЧА змусила їх згорнути перед будівлею адміністрації глави держави в Києві мирну акцію кримських татар, які вимагають виділити землю у Криму.

Близько 100 протестентів у понеділок, 21 червня, організували біля будівлі адміністрації пікет, щоб привернути увагу ЯНУКОВИЧА до земельного питання в Криму. Були виставлені гасла: «Чиновників - саботажників ініціатив президента - до відповіді», «Землю - народу», «Земельне питання в Криму - під контроль президента».

«Авдет» заявляє, що у вівторок працівники охорони президента зачитали пікетникам рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке передбачає «встановити обмеження на реалізацію прав на мирні збори шляхом заборони громадянам України в особі МАМБЕТОВА проведення з 22.06.2010 безстрокової акції біля адміністрації президента».

Учасники акції стверджують, що нічого не знали про судове засідання, і вважають: рішення суду обмежує права на мирні збори і порушує Конституцію України.

«Це рішення, абсолютно протизаконне і антиконституційне, охорона президента кинулася виконувати із завзяттям, гідним завзяття солдатів, які проводили депортацію кримських татар у 1944 році. Учасникам акції було заявлено, що якщо впродовж години вони не згорнуть пікет, проти стареньких і "зеленої" молоді буде застосовано силу. При цьому пікетникам було продемонстровано два автобуси зі спецназівцями і тюремний «воронок», - говориться в заяві.

Пікетники згорнули свою акцію.

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