Учасники галявин протесту згорнули акцію біля адміністрації Януковича

Громадська організація «Авдет» стверджує, що охорона президента України Віктора ЯНУКОВИЧА змусила їх згорнути перед будівлею адміністрації глави держави в Києві мирну акцію кримських татар, які вимагають виділити землю у Криму.

Близько 100 протестентів у понеділок, 21 червня, організували біля будівлі адміністрації пікет, щоб привернути увагу ЯНУКОВИЧА до земельного питання в Криму. Були виставлені гасла: «Чиновників - саботажників ініціатив президента - до відповіді», «Землю - народу», «Земельне питання в Криму - під контроль президента».

«Авдет» заявляє, що у вівторок працівники охорони президента зачитали пікетникам рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке передбачає «встановити обмеження на реалізацію прав на мирні збори шляхом заборони громадянам України в особі МАМБЕТОВА проведення з 22.06.2010 безстрокової акції біля адміністрації президента».

Учасники акції стверджують, що нічого не знали про судове засідання, і вважають: рішення суду обмежує права на мирні збори і порушує Конституцію України.

«Це рішення, абсолютно протизаконне і антиконституційне, охорона президента кинулася виконувати із завзяттям, гідним завзяття солдатів, які проводили депортацію кримських татар у 1944 році. Учасникам акції було заявлено, що якщо впродовж години вони не згорнуть пікет, проти стареньких і "зеленої" молоді буде застосовано силу. При цьому пікетникам було продемонстровано два автобуси зі спецназівцями і тюремний «воронок», - говориться в заяві.

Пікетники згорнули свою акцію.