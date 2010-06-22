Вибори мерів у 2011 році неконституційні

Конституційний суд (КС) України визнав неконституційним проведення виборів до органів місцевого самоврядування у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення КС, прийняте 17 червня, оприлюднив у вівторок голова Конституційного суду Андрій СТРИЖАК.

КС визнав законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) 3 березня 2010 року таким, що відповідає вимогам статтям 157 і 158 основного закону.

Проектом закону пропонується встановити строк повноважень Верховної ради Криму та місцевих рад на 5 років. Крім того, строк повноважень сільських, селищних та міських голів передбачено встановити також на 5 років.

КС мотивував своє рішення тим, що, згідно з правовою позицією, викладеною судом у рішенні 10 червня 2009 року, строки проведення виборів є важливим інститутом гарантії реалізації виборчих прав громадян, а відміна виборів до органів місцевого самоврядування чи перенесення строків їх проведення з підстав, непередбачених законом, є порушенням цих прав громадян.

КС вважає, що регулювання законодавцем правовідносин, пов’язаних з датою проведення голосування на виборах органів і посадових осіб місцевого самоврядування, а також з призупиненням їх повноважень, має здійснюватися відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 85, ст. 91, п. 20 ч. 1 ст. 92 Конституції України тільки після внесення запропонованих до неї змін шляхом прийняття окремого правового акту.

Суд визнав пункти 2, 3, 4 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту про внесення змін до Конституції такими, що не відповідають вимогам ч. 1 ст. 157 Конституції України.