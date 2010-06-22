МНС отримало 12 млн. грн. для розмінування Інкерманських штолень

13:20, 22 червня 2010
Крым
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Гроші з бюджету

Кабінет міністрів України виділив міністерству з надзвичайних ситуацій 12 млн. грн. з державного бюджету для розмінування Інкерманських штолень у Севастополі, повідомив керівник МНС Нестор ШУФРИЧ на прес-конференції у Києві, передає УНІАН.

За його словами, міністерство також планує завершити роботи з виявлення, вивезення і знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни з прибережної території ландшафтного музею «Керченська фортеця».

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