Спирт на мільйон гривень везли до Криму під виглядом паперу

Співробітники податкової міліції вилучили в Криму тридцять шість тисяч літрів спирту на суму більш як мільйон гривень, які водій вантажного автомобіля перевозив під виглядом паперу для ксерокса.

Податківці затримали «ДАФ» з напівпричепом в районі траси Красноперекопськ-Джанкой-Феодосія в рамках операцій «Щит», «Курорт» і «Акциз», повідомила прес-служба кримської податкової.

39-річний житель Черкаської області пред`явив документи про перевезення паперу для ксерокса, хоча насправді у вантажівці знаходилися п`ять металевих ємкостей, заповнених рідиною з характерним запахом спирту.

Згідно з супровідними документами, товар «перевозився від підприємства однієї з областей України в адресу комерційної фірми Сімферополя», говориться в прес-релізі.

Податкова, окрім спирту, вилучила вантажівку з напівпричепом на 150 тис. грн.