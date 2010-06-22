Спирт на мільйон гривень везли до Криму під виглядом паперу

14:13, 22 червня 2010
Крым
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Податкова не повірила документам

Співробітники податкової міліції вилучили в Криму тридцять шість тисяч літрів спирту на суму більш як мільйон гривень, які водій вантажного автомобіля перевозив під виглядом паперу для ксерокса. 

Податківці затримали «ДАФ» з напівпричепом в районі траси Красноперекопськ-Джанкой-Феодосія в рамках операцій «Щит», «Курорт» і «Акциз», повідомила прес-служба кримської податкової. 

39-річний житель Черкаської області пред`явив документи про перевезення паперу для ксерокса, хоча насправді у вантажівці знаходилися п`ять металевих ємкостей, заповнених рідиною з характерним запахом спирту.

Згідно з супровідними документами, товар «перевозився від підприємства однієї з областей України в адресу комерційної фірми Сімферополя», говориться в прес-релізі. 

Податкова, окрім спирту, вилучила вантажівку з напівпричепом на 150 тис. грн.

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