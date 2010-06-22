Рада регіонів при президентові пройде в Києві, а не в Криму

Засідання Ради регіонів при президентові України, заплановане на середину цього тижня в Ялті, переноситься до Києва, повідомляє республіканський комітет з інформації, не уточнивши дату.

«У зв`язку з проведенням засідання Ради регіонів при президентові України в Києві виїзне засідання в Автономній республіці Крим відміняється», - говориться в поширеному у вівторок повідомленні комітету.

Рада регіонів створена у квітні за указом президента Віктора ЯНУКОВИЧА і є консультативно-дорадчим органом при главі держави.

Головна мета Ради - налагодити співпрацю державної влади і органів місцевого самоврядування в питаннях реалізації регіональної політики країни.