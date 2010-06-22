Рада регіонів при президентові пройде в Києві, а не в Криму
17:38, 22 червня 2010Крым
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Поїздка губернаторів до Ялти відміняється
Засідання Ради регіонів при президентові України, заплановане на середину цього тижня в Ялті, переноситься до Києва, повідомляє республіканський комітет з інформації, не уточнивши дату.
«У зв`язку з проведенням засідання Ради регіонів при президентові України в Києві виїзне засідання в Автономній республіці Крим відміняється», - говориться в поширеному у вівторок повідомленні комітету.
Рада регіонів створена у квітні за указом президента Віктора ЯНУКОВИЧА і є консультативно-дорадчим органом при главі держави.
Головна мета Ради - налагодити співпрацю державної влади і органів місцевого самоврядування в питаннях реалізації регіональної політики країни.
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