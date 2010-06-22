Кримські татари розраховують в липні зустрітися з Януковичем

Члени Ради представників кримськотатарського народу при президентові України розраховують в липні зустрітися з главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ для обговорення питань, що хвилюють кримських татар, заявив перший заступник голови меджлісу Рефат ЧУБАРОВ на зустрічі з послом Норвегії в Україні.

«Для нас дуже важлива безпосередня участь президента України в роботі Ради представників кримськотатарського народу. У липні запланована зустріч Віктора ЯНУКОВИЧА з повним складом Ради, під час якої, як ми сподіваємося, буде розглянуто широке коло питань, на вирішення яких чекають кримські татари», - сказав ЧУБАРОВ у відповідь на прохання дипломата прокоментувати перші результати взаємодії з новим главою держави і перспективи співпраці.

Голова меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, характеризуючи суспільно-політичну ситуацію в Криму, акцентував увагу дипломата на скороченні представництва кримських татар в органах влади.

«Буквально днями було звільнено (керівників адміністрацій призначає та звільняє президент - ред.) голову Кіровської райдержадміністрації Кадира ОСМАНОВА, який професійно і відповідально виконував свої повноваження. Затягується ухвалення рішення стосовно діючого голови Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі УМЕРОВА, чия подальша професійна діяльність буквально висить на волосині. Ми не виключаємо, що політика обмеження представництва кримських татар у сфері управління, у разі, якщо така тенденція триватиме, може стати певною проблемою в наших взаєминах із владою», - цитує ДЖЄМІЛЕВА прес-служба меджлісу.