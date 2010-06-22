Українська школа у Севастополі цього року відкрита не буде

Голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ заявляє про недостатнє фінансування у поточному році будівництва української школи-колегіуму в Севастополі, повідомляє УНІАН.

«У цьому році, на жаль, фінансування недостатнє. Дуже просили, щоб нам дали 21 млн. грн. для того, щоб ми могли підвести всі комунікації. Тоді наступного року ми могли б здати (школу). Але, на жаль, грошей не дали. Нам міністерство регіонального розвитку дало лише 4,6 млн. грн., і, відповідно, школа не буде у цій ситуації зроблена», - сказав САРАТОВ журналістам.

У той же час він зазначив, що при всіх труднощах з фінансуванням школа-колегіум буде будуватися, як і всі об`єкти, будівництво котрих вже розпочато.

САРАТОВ висловив бажання «змінити тональність довкола школи». «Бачив би цю школу гуманітарним ліцеєм, у якому з першого класу вивчалася б не тільки українська, а й, природно, російська, а також англійська мови. Ніякого перекосу у вивченні мов бути не повинно», - заявив губернатор.

Нагадаємо, у листопаді 2009 року тодішний голова севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН заявляв, що до 1 вересня 2010 року в Севастополі буде побудована українська школа на 722 місця.

Загальна кошторисна вартість будівництва школи становить 62 млн. грн.