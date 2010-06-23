ЧФ Росії поповниться 15 новими кораблями і підводними човнами

Чорноморський флот Росії до 2020 року поповниться 15 новими надводними кораблями (фрегатами проекту 22350) і дизельними підводними човнами (проекту 677 "Лада"), повідомив РІА “Новости” в середу головнокомандуючий Військово-морським флотом РФ адмірал Володимир Висоцький.

"Всього до 2020 року планується побудувати для Чорноморського флоту 15 фрегатів і неатомних підводних човнів у співвідношенні 60 на 30", - сказав Висоцький.

Він також повідомив, що вже цього року спеціально для Чорноморського флоту закладуть один фрегат і один неатомний підводний човен.

"Чорноморський флот переозброюватиметься новими кораблями, а не за рахунок переведення кораблів з інших флотів", - сказав головком ВМФ Росії.