Міністр оборони РФ побачив навчання на комп`ютерах у Криму

Засідання підкомітету з питань безпеки російсько-української міждержавної комісії відбудеться в четвер, 24 червня, в кримському селищі Партеніт під головуванням міністрів оборони Росії та України Анатолія СЕРДЮКОВА та Михайла ЄЖЕЛЯ.

Російська делегація в середу прибула до Криму.

СЕРДЮКОВ та ЄЖЕЛЬ побували в Севастополі на командно-штабних комп`ютерних навчаннях Чорноморського флоту Росії та Військово-морських сил України «Фарватер миру-2010», що проводяться з 21 по 24 червня.

Тема навчань - планування і проведення пошуково-рятувальної операції під час миротворчих дій у кризовому районі.

Керівник «Фарватеру миру-2010» заступник командуючого ВМС України Віктор НОСЕНКО повідомив міністрам, що сторони дійшли висновку про доцільність проведення подібних навчань щороку, в ширшому форматі, і клопотатимуть про це перед вищим керівництвом.