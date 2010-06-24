У Януковича вважають, що зміцнювати гривню недалекоглядно

Адміністрація президента не бачать потреби змінювати валютну політику Національного банку України (НБУ), яка сприяє експорту.

«Зміцнювати гривню в нинішній ситуації - це залазити в кишеню експортерам, які є найкрупнішими платниками податків, формують фонди оплати праці. Також цьому не сприяє кон’юнктура ринків. Отже крок на зміцнення гривні був би абсолютно недоцільним і недалекоглядним», - сказав глава адміністрації Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з журналістам на запитання, чому Нацбанк, в якого є достатні валютні резерви, останнім часом не робив валютних інтервенцій, сприяючи зміцненню курсу гривні.

На думку глави адміністрації президента, керівництво НБУ проводить сьогодні зважену і ефективну за нинішніх ринкових умов курсову політику.

На запитання, чи буде змінено найближчим часом керівництво банку глава АП відповів: «СТЕЛЬМАХ справляється. Гривня стабільна».

СТЕЛЬМАХ, за словами ЛЬОВОЧКІНА, працюватиме до того часу, коли не з’явиться можливість внести нову кандидатуру, яка врахує багато критеріїв. Насамперед, це має бути досвідчена людина, яка «утримуватиме штурвал».

Відтак, наголосив ЛЬОВОЧКІН, зміна керівника НБУ є не першочерговим завданням. За його словами, найближчим часом важливо законодавчо вдосконалити умови роботи НБУ, зокрема зміцнити важелі реальної незалежності, не виключено буде збільшена кількість заступників глави Нацбанку.